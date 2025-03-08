Бизнесмен оказался жертвой мошенничества. Он хотел приобрести нереальный автомобиль у нереального человека.

Майкл Менте, лос-анджелесский миллиардер и владелец известного онлайн-магазина одежды, лишился 5,4 миллиона долларов в результате обмана. По информации Jalopnik, в 2021 году он стал жертвой мошеннической схемы, в которой ему предложили приобрести редкий гиперкар Mercedes-AMG One. Однако, после передачи средств, обещанный автомобиль так и не был поставлен.

В роли партнёра в этой сделке выступил, как полагал Менте, французский дилер элитных автомобилей Жан-Пьер Клемент. Впоследствии выяснилось, что такого человека в реальности не существовало. Это была вымышленная личность, созданная мошенником из Техаса, Травеоном Роджерсом. Роджерс убедил Менте передать ему деньги, пообещав эксклюзивный доступ к приобретению гиперкара, после чего Жан-Пьер Клемент исчез с деньгами.

Только спустя время обманутый потенциальный покупатель узнал о случившемся от сотрудников Министерства внутренней безопасности США. Как сообщает Denver Post, информация об инциденте всплыла в ходе судебного разбирательства в Колорадо, где Менте судился с Роджерсом и его адвокатом Скоттом Оливером, обвиняемым в посредничестве между Менте и неким «Клементом».

В настоящее время Роджерс находится в тюрьме, осуждённый за ряд мошеннических действий, в том числе за аналогичную продажу несуществующего автомобиля Mercedes-AMG One, но уже за 3,2 миллиона долларов. Ему также инкриминировали подделку финансовой документации и попытку незаконного представления интересов компании Aston Martin.