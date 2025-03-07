Она оснащена сенсором PixArt PAW3950 с разрешением 42 000 DPI и частотой обновления 8000 Гц

Lofree выходит на рынок сверхлёгких игровых мышей с моделью Hypace, нацеленной на лидерство по весовым характеристикам. В сравнении, Logitech G Pro X Superlight 2 весит около 60 граммов, в то время как Lofree Hype достигает всего 47 граммов.

Для достижения столь малого веса, Lofree использует тонкий каркас из магниевого сплава в сочетании с пластиковыми кнопками и панелями. Предполагается, что такая конструкция обеспечит одновременно прочность и хорошую вентиляцию, снижая потоотделение ладоней. Дизайн также выгодно отличается от преобладающего пластика в других моделях. Оснащённая сенсором PixArt PAW3950 с разрешением 42 000 DPI, мышь способна выдерживать ускорение до 50G и отслеживать движения со скоростью 750 IPS, что ставит эту беспроводную мышь в один ряд с другими топовыми устройствами, предназначенными для гейминга.

Увеличение частоты опроса до 8000 Гц позволяет сократить задержку до мизерных 0,125 мс. Беспроводная мышь Lofree использует радиоканал 2,4 ГГц, для стабильной работы которого рекомендуется разместить приемник в непосредственной близости. Помимо этого, предусмотрены варианты подключения по Bluetooth, а также проводное соединение через USB. Заявленное время работы от батареи составляет 17 часов при частоте опроса 8000 Гц и свыше 100 часов при 1000 Гц.

Lofree Hypace в настоящее время финансируется через Kickstarter. В рамках краудфандинговой кампании устройство предлагается по цене 109 долларов, однако, после её завершения ожидается увеличение розничной цены до 199 долларов. Начало поставок запланировано на май. Следует учитывать, что указанные цены не включают стоимость доставки, таможенные пошлины и другие сборы, актуальные для различных регионов.