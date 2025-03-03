В конце 2022 года данный показатель лишь достиг 30 млн. За два года площадка существенно нарастила активную аудиторию.

Впервые в истории платформа Steam, популярный дистрибьютор компьютерных игр, зафиксировала более 40 миллионов пользователей, подключенных одновременно. Steam продолжает лидировать на рынке распространения цифровых игр для ПК, оставаясь предпочтительным выбором большинства геймеров.

Сервис дебютировал в конце 2003 года, и Valve использовала его для продвижения собственных проектов, в частности, знаменитого шутера Half-Life 2. Со временем, всё больше сторонних издателей стали выпускать свои игры через Steam, что обеспечило сервису дальнейший рост. Многие игроки объясняют популярность Steam политикой Valve, направленной на удобство пользователей. Благодаря годам накопления игровых библиотек в Steam, конкурентам становится всё сложнее и сложнее сместить платформу с пьедестала, независимо от их ресурсов.

Согласно данным SteamDB, платформа впервые в истории зарегистрировала более 40 миллионов одновременно находящихся в сети пользователей. К этому рубежу сервис приближался несколько раз за последние недели, и вот, пиковое значение достигло 40 270 997, с потенциалом дальнейшего роста.

Точная причина такого скачка не установлена, однако, его можно связать с релизом Monster Hunter Wilds в Steam, игра быстро вошла в топ-5 по количеству игроков за всю историю платформы.

Интересно отметить, что Steam достиг отметки в 30 миллионов одновременных пользователей лишь к концу 2022 года, что на тот момент считалось значительным успехом. Прирост еще на 10 миллионов за относительно небольшой период времени впечатляет.