Согласно информации, опубликованной немецким изданием Handelsblatt, руководство Audi намерено ежегодно сокращать расходы на персонал на один миллиард евро. Профсоюз работников компании выразил резкое несогласие с этой инициативой, что может спровоцировать забастовки.
Данное сокращение является частью более масштабного плана по снижению убытков компании, включающего также уменьшение затрат на материалы на восемь миллиардов евро к 2030 году. Подобные меры экономии обусловлены снижением рентабельности автопроизводителя, которая в настоящее время составляет всего 4,5%. В 2024 году глава Audi, Гернот Дёлльнер, заявлял о целевом показателе в 14%.
Работники Audi обеспокоены возможными увольнениями, однако, по крайней мере в Германии, их рабочие места гарантированы до 2029 года. Профсоюз уже выступил с требованием продлить гарантии занятости и после этой даты. В случае, если соглашение с руководством не будет достигнуто, вероятны забастовки на предприятии. Трудности, с которыми столкнулось дочернее предприятие Volkswagen Group, обусловлены сложной обстановкой на рынках Китая и США. В 2024 году продажи Audi упали на 12% по сравнению с предыдущим годом.
В конце января Audi приняла решение о закрытии своего завода в Брюсселе. В результате соглашения об увольнении было сокращено 3000 рабочих мест. Помимо компенсационных выплат, работникам были предложены различные формы поддержки, включая переквалификацию и специальные льготы для сотрудников старшего возраста.
В конце декабря Volkswagen Group достигла договоренности с профсоюзом IG Metall и производственным советом. План предусматривает сокращение более 35 000 рабочих мест и снижение производственных мощностей на немецких предприятиях на 734 000 автомобилей в год к концу десятилетия. Ожидается, что это позволит автопроизводителю экономить более 15 миллиардов евро ежегодно и направить средства на разработку новых моделей.