В профсоюзе уже обеспокоены заявлениями о таким развитии компании. Есть вероятность, что вскоре на заводах начнутся забастовки.

Согласно информации, опубликованной немецким изданием Handelsblatt, руководство Audi намерено ежегодно сокращать расходы на персонал на один миллиард евро. Профсоюз работников компании выразил резкое несогласие с этой инициативой, что может спровоцировать забастовки.

Данное сокращение является частью более масштабного плана по снижению убытков компании, включающего также уменьшение затрат на материалы на восемь миллиардов евро к 2030 году. Подобные меры экономии обусловлены снижением рентабельности автопроизводителя, которая в настоящее время составляет всего 4,5%. В 2024 году глава Audi, Гернот Дёлльнер, заявлял о целевом показателе в 14%.

Работники Audi обеспокоены возможными увольнениями, однако, по крайней мере в Германии, их рабочие места гарантированы до 2029 года. Профсоюз уже выступил с требованием продлить гарантии занятости и после этой даты. В случае, если соглашение с руководством не будет достигнуто, вероятны забастовки на предприятии. Трудности, с которыми столкнулось дочернее предприятие Volkswagen Group, обусловлены сложной обстановкой на рынках Китая и США. В 2024 году продажи Audi упали на 12% по сравнению с предыдущим годом.

В конце января Audi приняла решение о закрытии своего завода в Брюсселе. В результате соглашения об увольнении было сокращено 3000 рабочих мест. Помимо компенсационных выплат, работникам были предложены различные формы поддержки, включая переквалификацию и специальные льготы для сотрудников старшего возраста.

В конце декабря Volkswagen Group достигла договоренности с профсоюзом IG Metall и производственным советом. План предусматривает сокращение более 35 000 рабочих мест и снижение производственных мощностей на немецких предприятиях на 734 000 автомобилей в год к концу десятилетия. Ожидается, что это позволит автопроизводителю экономить более 15 миллиардов евро ежегодно и направить средства на разработку новых моделей.