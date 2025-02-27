Технология оповещает пользователя, если вдруг один из контактов подвергается неравномерному распределению мощности

После инцидентов с видеокартами Nvidia RTX 4090, когда плавились коннекторы питания, никто не предполагал увидеть аналогичную ситуацию с новыми видеокартами Nvidia RTX 5000-ой серии. Тем не менее, именно это и произошло с некоторыми пользователями. За последнее время владельцы новых видеокарт RTX 5000-й серии стали сообщать о расплавленных разъёмах питания.

Такая проблема может привести к полной неработоспособности видеокарты и представляет опасность возгорания. Nvidia пока официально не комментировала причину возникновения этой проблемы, однако, по мнению Tom's Hardware, возможно, неравномерное распределение энергии приводит к перегреву коннекторов.

Один из владельцев RTX 5090, не дожидаясь официального решения от Nvidia, самостоятельно занялся поиском ликвидации проблемы. Стоит подчеркнуть, что представлен лишь опытный образец, разработанный не самой Nvidia. Он не обеспечивает стопроцентной защиты. Это запланированное дополнение, но оно не регулирует энергопотребление GPU.

Его задача – предупредить о превышении допустимой мощности одним из контактов разъёма питания. Это даёт возможность пользователю своевременно обесточить систему. Помимо предупредительного сигнала, прототип оборудован шестью шунтирующими резисторами на каждый 12-вольтовый провод разъёма. Плата считывает значения силы тока на каждом контакте, что позволяет системе сигнализировать о чрезмерном энергопотреблении через один разъём.

Поскольку это пока лишь экспериментальный образец, он не предназначен для продажи широкой публике. Однако это не исключает возможности появления аналогичных решений в будущем, если Nvidia не устранит проблему с перегревом своих видеокарт заранее.