Автопроизводитель ранее начал официальные поставки, поэтому готов бороться с серым импортом

Китайский автопроизводитель Sinomach, который в конце предыдущего года вывел на российский рынок свой внедорожник Rox 01, заявил о намерении противодействовать несанкционированному импорту. Представители компании сообщили, что на автомобилях, ввезённых в Россию неофициальными каналами, будет заблокирована мультимедийная система. При этом компания уточнила, что данная мера затронет не все автомобили Rox 01, импортированные по параллельным схемам.

Автомобили, ввезенные на территорию России через неофициальные каналы импорта, подвергнутся географической блокировке. В случае обнаружения системой, что транспортное средство находится за пределами изначально предназначенного региона, произойдет блокировка всех трех мультимедийных дисплеев: центрального, потолочного и приборной панели. Для разблокировки системы, согласно официальному заявлению, потребуется обращение непосредственно в китайское представительство компании.

Данная инициатива затронет автомобили Rox 01, импортированные в Россию после декабря 2024 года, когда бренд официально начал свою деятельность на российском рынке, и идентифицируемые VIN-номером 2025 года выпуска. Для машин, ввезённых ранее, предусмотрена «амнистия». Их владельцы смогут воспользоваться услугами авторизованных дилеров Rox, включая русификацию мультимедийных систем.

Российская версия Rox 01 оснащена гибридной силовой установкой, включающей два электромотора суммарной мощностью 476 лошадиных сил и 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания, генерирующий электроэнергию для них. Предлагаются две комплектации по ценам 9 169 000 и 9 379 000 рублей соответственно, которые остаются неизменными с момента их анонса.

Аналогичные шаги в сентябре прошлого года предприняла компания Voyah, реализующая в России гибридные и электрические транспортные средства. В Китае действует запрет на неофициальный экспорт автомобилей. Бренд Zeekr также заявлял о планах блокировки медиасистем в автомобилях, незаконно вывезенных за пределы Китая.