Большинство из них связано с платами от ASRock. Компания открыла специальную тему на Reddit, чтобы получить больше информации о возможных причинах

Сообщения о выходе из строя чипов Ryzen 7 9800X3D на платах ASRock участились настолько, что привлекли внимание со стороны обеих компаний. SoupaSoka создал специальную тему на Reddit 9800X3D Failures/Deaths, чтобы собрать информацию о большем количестве случаев отказа этих процессоров на платах ASRock. В настоящий момент зафиксировано свыше 40 сообщений, причём 32 из них связаны именно с платами ASRock.

Обсуждение показывает, что отказы Ryzen 7 9800X3D в связке с платами ASRock, хоть и происходят аномально часто, не имеют чёткой закономерности. Некоторые процессоры якобы выходят из строя сразу при включении, другие – спустя часы, дни или недели работы. Некоторые пользователи также сообщают, что получили нерабочие процессоры. Предполагается, что AMD и ASRock осведомлены о проблеме, однако, точная причина отказов 9800X3D пока не установлена.

В обширной теме обсуждения, посвящённой отказам процессоров 9800X3D, собрано свыше 40 пользовательских отчётов о вышедших из строя CPU. Встречаются и единичные упоминания о поломках моделей, не относящихся к серии X3D, что может указывать на более широкую проблему. В ряде особо неприятных случаев пользователи сообщают о выходе из строя двух последовательных процессоров 9800X3D, в то время как старый чип без технологии X3D функционирует без нареканий. Впрочем, есть и те, кому повезло больше: замененные 9800X3D работают у них стабильно.

В качестве потенциального решения проблемы в ветке форума предлагается откат BIOS материнских плат ASRock к более ранней версии. Как минимум один пользователь утверждает, что смог «воскресить» свой 9800X3D, используя процедуру BIOS flashback для возврата к предыдущей версии BIOS. Автор темы советует владельцам процессоров 9800X3D, столкнувшимся с проблемами POST после обновления BIOS, попробовать вернуться к старой версии прошивки или обновить на более новую. Если это не поможет, обращаться к специалистам компаний AMD и производителя материнской платы.