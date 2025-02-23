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Zelikman
RTX 4090 обошла более современного флагмана в рейтинге PassMark G3D Mark
С большим количеством протестированных экземпляров средний результат RTX 5090 упал почти на 4%

В то время как игровое сообщество с нетерпением ожидает результатов тестов Nvidia GeForce RTX 5070, флагманская RTX 5090, по-видимому, испытывает определённые проблемы. Ранее в этом месяце она возглавила рейтинг PassMark G3D Mark, но теперь уступила первое место RTX 4090. Изначально новинка на базе Blackwell имела незначительное превосходство в 2,85% над картой Ada Lovelace, однако, увеличение числа протестированных экземпляров нивелировало эту разницу.

С момента предыдущей публикации, база данных сайта пополнилась результатами сотен RTX 4090, что позволило повысить её средний балл с 38 422 до 38 436 на основе 14 422 образцов. В то же время, количество протестированных RTX 5090 увеличилось с 13 до 50, что привело к снижению среднего результата с 39 516 до 38 048 — падение на -3,71%. Всё же RTX 5090 имеет потенциал вернуть себе лидерство в данном бенчмарке с появлением большего количества тестовых образцов. Используемый набор тестов включает DirectX 9–12, а также вычислительные задачи для графических процессоров.

Эта несколько удивительная ситуация может быть обусловлена рядом факторов. Ранее сообщалось о проблемах с драйверами, и есть сведения о случаях выхода из строя отдельных видеокарт RTX 5090 после обновления ПО. Объём данных по Blackwell пока относительно невелик, особенно в сравнении с RTX 4090. К тому же, недавно стало известно о недостающих блоках ROP, аппаратных элементах, критически важных для рендеринга, на GeForce RTX 5090. Ограниченное количество доступных устройств также сказывается на числе фактически проведенных тестов.

Следует подчеркнуть, что RTX 5090 демонстрирует превосходство над RTX 4090 в тестах DirectX 12, показывая прирост в +39,3% по средней частоте кадров — 209 против 150. Однако, как ранее сообщалось, GeForce RTX 5090 существенно отстает в вычислительных тестах, несмотря на то, что имеет на 32,8% больше ядер CUDA, необходимых для задач параллельной обработки, чем RTX 4090.

#nvidia #видеокарты #технологии #rtx 4090 #rtx 5090
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Nvidia&Intel Hater
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Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
lighteon
15:45
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Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
lighteon
15:43
Просто эта технология устарела и никому уже нахрен не нужна, поэтому ее отключили. Лечебнице Аркхема 15 лет стукнет. Зачем поддерживать этого мамонта на аппаратном уровне?)
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Baron_05
15:42
Карты для физики уже были
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
komatoz2000
15:32
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nonses84
15:30
Допрыгались на майдане утырки, теперь станете фермой пендосов🤦
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Роман Вишняков
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Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
Nvidia&Intel Hater
15:26
надо 5 раз было повторить что очень мало карт (3 раза не убедительно ) ,от этого гавно стало бы слаще.Кому ли как не зеленым хомякам наслаждаться потоками мочи что на них льет куртка из своего обреза...
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666MAXIMUS999
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Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
MriS
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Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
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