Однако, по его словам, в течение года они могут вырасти еще больше

На пресс-конференции американскому президенту Трамп уже изначально был задан вопрос о тарифах, касающихся автомобильного сектора. Когда обсуждение переключилось на будущее в области полупроводников и фармацевтики, Трамп заявил, что ставки будут составлять «25% и выше». Он добавил, что тарифы «значительно увеличатся в течение года».

Тем не менее, президент гарантировал, что его администрация предоставит производителям чипов возможность для открытия заводов в США. Трамп подчеркнул, что «мы хотим обеспечить им время для адаптации», отметив, что компании, которые «приходят в Соединенные Штаты и имеют здесь свои предприятия, не будут обременены тарифами». В завершение он отметил, что его администрация стремится дать производителям микросхем «некоторое время», прежде чем вводить пошлины, которые могут коренным образом изменить ситуацию в мировой полупроводниковой отрасли.

В это время, когда Трамп объявил о своих последних планах по тарифам на чипы, группа тайваньских компаний по производству серверов анонсировала свои намерения перенести производство в Соединённые Штаты. Как сообщается в Economic Daily, семь крупных тайваньских производителей ИИ-серверов недавно посетили штат Техас, чтобы изучить возможность инвестиций в американские предприятия. В статье также упоминается, что некоторые из этих компаний, такие как Pegatron, Wistron, Quanta Computer, Wiwynn и Inventec, могут официально заявить о своих инвестиционных планах в США до 10 мая.

Многие тайваньские производственные компании ведут свои дела в Мексике и выражают обеспокоенность по поводу возможного увеличения расходов, если будут введены пошлины против этой страны. Хотя Foxconn и Pegatron не прокомментировали свой недавний визит в Техас, Quanta заявила о своих планах по увеличению производственных мощностей в США, а Wiwynn не исключает возможности расширения своего присутствия на американском рынке.

Сообщения о том, что тайваньские компани, занимающиеся производством серверов, перемещают свои операции в США, в том числе подтверждают, что администрация Трампа оказывает давление на тайваньскую компанию TSMC с целью либо завершить покупку литейных заводов Intel, либо рассмотреть другие варианты.