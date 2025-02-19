Первые мониторы с данными экранами должны появиться на рынке весной текущего года

На сегодняшний день разрешение 4K UHD с 8 миллионами пикселей является максимальным для OLED-мониторов. В ближайшее время на рынке появятся первые модели OLED с разрешением 5120х2160 пикселей, известные как «5K2K», что означает уже 11 миллионов пикселей. В данный момент компания LG Display приступает к массовому производству этих панелей. Панель LG WUHD радует впечатляющим размером диагонали в 45 дюймов, однако, плотность пикселей в этом случае составляет всего 123 ppi, что не делает её особенно высокой.

LG Display заявляет, что её OLED-мониторы обладают «наивысшей яркостью», достигающей 1300 нит. Без дополнительных данных можно предположить, что это значение касается небольшой области изображения APL 3%. В то же время яркость телевизионных панелей компании уже достигла 4000 нит.

Благодаря технологии, известной как Dynamic Frequency & Resolution (DFR) или Dual Mode, возможно переключение между оригинальным разрешением с частотой обновления 165 Гц и Full HD при 330 Гц. Таким образом, если игроку требуется максимально высокая частота кадров в шутерах, он может выбрать 330 Гц с пониженным разрешением, а в режиме 5K2K он наслаждается полным качеством изображения.

Компания LG, материнская структура, станет одним из первых пользователей панели 5K2K. В рамках анонса представлены две модели: 45GX950A и 45GX990A. Первый вариант, 45GX950A, имеет фиксированную изогнутую форму с радиусом 800R, в то время как 45GX990A может адаптироваться как в плоском, так и в изогнутом состоянии, достигая радиуса до 900R. Ожидается, что модель 45GX950A появится на рынке в апреле 2025 года с ценником в 1999 долларов.

Использование технологии QD-OLED от Samsung приведёт к увеличению числа пикселей с органическими светодиодами в мониторах. На CES 2025 была представлена демонстрация прототипа с разрешением 5120х2880 пикселей и плотностью 220 ppi на диагонали 27 дюймов. Тем не менее, специализированные издания предсказывают, что этот продукт выйдет на рынок не раньше 2026 года.