В чем конкретно заключается проблема определить сложно. Это происходит с разными комплектующими и моделями видеокарт

Пользователь Reddit под ником RevolutionaryPea7570 сообщил, что у его видеокарты RTX 5090 Founders Edition сгорел кабель питания. Хотя сама карта, похоже, не пострадала, кабели блока питания расплавились. Пользователь использовал блок питания EVGA с кастомной конфигурацией кабелей, включая два кабеля-удлинителя, что могло увеличить риск отказа. Он признался, что рассматривал возможность покупки новых кабелей, но решил использовать RTX 5090 с текущей конфигурацией, что привело к плачевным последствиям.

Другой пользователь, Ambitious_Ladder1320, столкнулся с проблемами на RTX 5080. Сначала начал мигать индикатор ASUS, который предупреждает о проблемах с подключением, но к тому моменту кабель уже расплавился. Хотя индикатор помог обнаружить проблему, система не предотвратила повреждение. Это первый известный случай расплавления кабеля на RTX 5080, несмотря на использование официальных кабелей от производителя блока питания. Представители Gamers Nexus предложили купить оборудование для дальнейшего тестирования.

Бывший инженер-электрик Gigabyte и Intel заявил, что NVIDIA и её партнёры не уделяют достаточного внимания безопасности видеокарт RTX 4090/5090. Он отметил, что ASUS является исключением, так как их карты оснащены дополнительными шунтирующими резисторами, которые помогают равномерно распределять питание по кабелям 12 В. ASUS также предоставляет программное обеспечение для мониторинга потребления энергии и индикаторы безопасности.

Инженер подчеркнул, что максимальная мощность для таких кабелей не должна превышать 375 Вт, в то время как некоторые производители продвигают значения до 600 Вт, что он считает небезопасным. По его мнению, разъём сам по себе не плох, но его номинальная мощность завышена, что оставляет мало места для ошибок.

Компания MODDIY, чьи кабели были замешаны в первом случае расплавления на RTX 5090, быстро отреагировала, заявив о выпуске улучшенных кабелей для серии RTX 5000. Однако, эксперты отмечают, что изменения касаются в основном разъёмов на блоке питания и видеокарте, а не самих кабелей. Тем временем появился новый случай с кабелем MODDIY на RTX 4090, что вызывает вопросы о совместимости и безопасности таких решений.

При использовании сторонних кабелей, стоит убедиться в их совместимости и правильной установке. Для максимальной безопасности рекомендуется использовать официальные адаптеры или кабели от производителя блока питания. Также стоит следить за ранними признаками перегрева, такими как запах гари или видимые повреждения, даже если индикаторы не сигнализируют о проблемах.