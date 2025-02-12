Государственная корпорация по атомной энергии России (Росатом) представила опытный образец плазменно-электрического ракетного двигателя, который является значительным достижением в области космических технологий. Созданный в рамках обширной программы ядерных исследований, этот двигатель способен вырабатывать не менее шести ньютонов тяги и демонстрирует удельный импульс примерно 100 километров в секунду.

Двигатель функционирует в импульсно-периодическом режиме, обеспечивая среднюю мощность около 300 киловатт. По словам Алексея Воронова, первого заместителя генерального директора по науке НИИ Росатома в Троицке, данная технология может существенно сократить время пути до Марса — с текущих нескольких месяцев до 30–60 дней. Это, в свою очередь, позволит уменьшить воздействие космической радиации на астронавтов.

В центре этого нововведения находится магнитный плазменный ускоритель, который разгоняет заряженные частицы до скорости порядка 100 км/с, если сравнивать, это оставляет традиционные химические ракеты с их 4,5 км/с далеко позади. Младший научный сотрудник Егор Бирюлин уточняет, что двигатель генерирует тягу путем использования электрической системы с двумя электродами. Когда на электрод подаётся высокое напряжение, заряжённые частицы взаимодействуют с магнитным полем, что в свою очередь способствует движению двигателя вперед.

Тестирования будут проводиться на современном объекте в Троицке, который оборудован вакуумной камерой. Этот объект имеет мощные вакуумные насосы и эффективные системы удаления тепла, что позволяет имитировать условия глубокого космоса.

Одним из главных достоинств данного плазменного двигателя является его высокая производительность: плазма не нуждается в мощном нагреве, что исключает перегрев элементов двигателя. Хотя традиционные химические ракеты, вероятно, всё ещё будут использоваться для старта в космос, этот плазменный двигатель способен взять на себя ответственность за межпланетные путешествия — в перспективе он станет основной силовой установкой для будущих космических буксиров, которые будут перевозить грузы между планетами.