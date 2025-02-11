Самый значительный удар может прийтись на компании Volkswagen, Stellantis и Nissan

Новые тарифы, которые администрация Дональда Трампа собирается ввести на продукцию из Канады и Мексики, включая автомобили, могут отразиться на 20% всего автомобильного рынка США. Как сообщает Carscoops, больше всего под воздействием дополнительных пошлин окажутся компании Volkswagen, Stellantis и Nissan.

В прошлом году в Соединённых Штатах было реализовано 16,1 миллиона легковых машин. Из них 9,86 миллиона, что составляет 61%, были собраны на территории страны. Примерно 2,19 миллиона машин поступили из Мексики, что составляет 13,5% рынка, а на Канаду пришлось 717 тысяч автомобилей (4,5%). Автомобили, произведённые в Китае, на которые администрация Трампа нацелена в первую очередь, составили лишь 0,4% от общего объёма продаж — реализовано примерно 57 тысяч единиц.

К примеру, 44% автомобилей компании Volkswagen, которые поступают на рынок США, производятся в Мексике. Более того, среди пяти самых популярных моделей четыре также собираются там. В случае, если введут объявленную ранее 25-процентную пошлину, концерну придётся либо повысить цены для потребителей, либо переместить производственные мощности.

Что касается компании Stellantis, более 40% автомобилей, продаваемых в США, производятся в Мексике и Канаде. Импорт автомобилей Nissan из Мексики составляет свыше 30% от общего объёма продаж в стране, тогда как для Toyota доля импорта превышает 25%.

Аналитики компании JATO Dynamics предполагают, что в скором времени новые тарифы в США будут также распространяться на автомобили, выпущенные в Европе, что создаст дополнительные сложности. В прошлом году в Штаты было импортировано 821 тысяча автомобилей из европейских стран, в основном брендов VW, BMW и Mercedes-Benz.

В начале этого месяца власти США на месяц отложили реализацию новых тарифов для Канады и Мексики. В настоящее время продолжаются переговоры с этими соседними странами, тогда как в отношении Китая никаких послаблений не предусмотрено.