Производительность видеокарты падает лишь на 5%, но энергопотребление снижается на 25%

ComputerBase ранее провела тестирование GeForce RTX 5090 от Nvidia с использованием 3x8-pin и 4x8-pin адаптеров, чтобы выяснить, как снижение мощности влияет на скорость работы. Стоит отметить, что уменьшение мощности на 100 Вт по сравнению со стандартным уровнем приводит к ухудшению результатов примерно на 5%.

Графический процессор был протестирован при потреблении 575 Вт, 450 Вт и 400 Вт, и результаты показывают, что ограничения в подаче питания хоть и оказывают влияние на производительность, но не столь критично. Примечательно, что чип работал с трёхконтактным соединением, однако, источник сообщает, что видеокарта не функционировала с двумя подключёнными кабелями 8-pin.

С учетом наличия четырёх 8-pin разъёмов питания, Nvidia RTX 5090 может получать до 600 Вт энергии, что крайне важно для мощных решений от партнёров, таких как ROG Astral GeForce RTX 5090, которая обладает довольно высоким потреблением энергии.

Позволив пользователям использовать адаптер на 450 Вт, Nvidia демонстрирует отличное решение, так как это гарантирует, что нехватка питания не скажется на работе графических процессоров. Однако, стоит отметить, что это может повлиять на их производительность, не дав раскрыть весь потенциал устройства.

Однако накануне в сети появилось немало сообщений о проявившихся проблемах видеокарт RTX 5090 и RTX 5090D. С выходом новых партий графических процессоров Nvidia RTX Blackwell, вероятно, стоит ожидать увеличения числа отчётов о проблемах, одной из которых может стать сбой из-за неизвестных ошибок, скорее всего, связанных с BIOS, встроенными драйверами или соединением PCIe.