Джунья Ишизаки дал интервью изданию PC Gamer, где объяснил, на что делался упор во время создания игры





Компания FromSoftware, известная своими проектами по типу Dark Souls, Bloodborne и недавний хит Elden Ring, снова удивила своих поклонников. На этот раз студия анонсировала Elden Ring Nightreign — отдельный спин-офф, который сосредоточен на многопользовательском опыте с элементами выживания и «Королевской битвы». Этот шаг стал неожиданностью для многих, учитывая традиционный акцент FromSoftware на одиночных приключениях с глубоким сюжетом и сложными боями с боссами. Однако, как объяснил игровой директор Джунья Ишизаки в интервью журналу PC Gamer, цель проекта не заключалась в погоне за трендами.

Ишизаки подчеркнул, что основная цель заключалась в создании концентрированного игрового опыта, который сохраняет ключевые элементы RPG, такие как исследование, создание персонажа и прокачка, но при этом предлагает новый уровень динамики и взаимодействия между игроками. Разработчики искали способы интегрировать эти механики в свою уникальную игровую философию. Ишизаки отметил, что команда никогда не придерживалась позиции полного отрицания идей других компаний.

«Мы видели в этих элементах потенциал для создания интересного многопользовательского опыта, который бы хорошо работал в нашем игровом процессе», — заявил он в интервью.

Одним из ключевых аспектов Elden Ring Nightreign является то, что это не игра-сервис в традиционном понимании. Ишизаки подчеркнул, что FromSoftware стремилась создать полноценный продукт, который бы предлагал законченный опыт уже в день покупки. Одной из самых интригующих особенностей Elden Ring Nightreign является её динамичная карта, которая представляет собой гигантское подземелье. Игроки могут исследовать её по-разному в каждой сессии, что добавляет элемент реиграбельности. Этот подход позволяет игрокам адаптироваться к ситуации и принимать стратегические решения, например, искать определённые типы оружия или ресурсы, чтобы подготовиться к битве с боссом.

На момент анонса точная дата релиза Elden Ring Nightreign не была объявлена. Однако, уже в этом месяце состоится крупномасштабное сетевое тестирование для пользователей консолей. Оно позволит разработчикам оценить онлайн-системы и получить отзывы от игроков перед финальным запуском.