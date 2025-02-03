Основная причина заключается в труднодоступности и дороговизне запасный частей

В России наблюдается рост числа предложений о продаже подержанных премиальных автомобилей. Согласно данным аналитиков, по сравнению с началом 2024 года количество таких объявлений увеличилось на 22%. Эксперты связывают эту тенденцию с ростом стоимости запчастей и появлением конкурентоспособных альтернатив из Китая.

Около 60% премиальных автомобилей с пробегом, представленных на вторичном рынке, составляют модели BMW, Mercedes-Benz и Audi. Также активно продаются автомобили марок Lexus, Volvo, Porsche и Land Rover.

Специалисты отмечают, что владельцы сталкиваются с трудностями при обслуживании подержанных европейских и японских автомобилей. Это связано с ростом цен на запчасти и ограниченным доступом к фирменному программному обеспечению. Такая ситуация может привести к снижению стоимости премиальных автомобилей на вторичном рынке, что побуждает владельцев продавать их до возможного падения цен.

Кроме того, эксперты указывают на растущее доверие российских автовладельцев к китайским премиальным брендам. Китайские автомобили всё чаще воспринимаются как полноценная альтернатива европейским маркам, особенно учитывая их более доступную цену и насыщенность техническими инновациями. По мнению аналитиков, на фоне старения европейского и японского автопарка переход на современные китайские модели будет только ускоряться.

При этом, как сообщалось ранее, в 2024 году объёмы поставок автомобилей из Европы в Россию через параллельный импорт также продолжают расти.