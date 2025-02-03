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Zelikman
Издание Wccftech поделилось результатами тестов MSI GeForce RTX 5080 в исполнении Vanguard
За счёт разгона видеоадаптер показал прирост производительности в районе 10%, сохраняя при этом низкие температуры чипа.

Издание Wccftech результатами тестов новейшей MSI GeForce RTX 5080 Vanguard с топовой системой охлаждения. Подробности о дизайне и конструкции кулера можно узнать здесь.

Тестировали новинку на системе с процессором Intel Core i9-13900K. В качестве материнской платы использовалась MSI MEG Z790 ACE. Также на борту 32 ГБ оперативной памяти G.SKILL Trident Z5 RGB. Операционная система установлена на накопителе Teamgroup T-Force A440 Pro 2 ТБ Gen 4. Сами игры тестировались в разрешении 3840х2160 пикселей.

Тест 3DMark Speed Way представляет собой идеальный инструмент для оценки производительности видеокарт, поддерживающих стандарт DirectX 12 Ultimate. Этот бенчмарк демонстрирует возможности новейшего API DirectX, включая трассировку лучей уровня 1.1 для глобального освещения и отражений в реальном времени, а также оптимизации производительности, такие как Mesh Shaders.

3DMark Fire Strike, использующий API DX11, остаётся полезным инструментом для оценки масштабируемости графических процессоров. В этом тесте запускались версии Ultra, которые работают в разрешении 4K соответственно. 

3DMark Time Spy, основанный на API DX12, использовался аналогично Fire Strike. Записывались только графическая оценка, поскольку физика теста измеряет производительность процессора, что не входит в фокус анализа.

3DMark Port Royal — ещё один важный инструмент в наборе 3DMark, полностью ориентированный на тестирование производительности трассировки лучей. Он загружает трассированные лучами тени, отражения и глобальное освещение, чтобы оценить возможности видеокарт, поддерживающих аппаратную или программную трассировку лучей.

Red Dead Redemption 2, разработанная Rockstar San Diego, — одна из самых визуально впечатляющих игр с открытым миром. Основанная на движке RAGE, игра сочетает в себе потрясающую графику и насыщенный сюжет. Для тестирования установлены графические настройки на Ultra, с отключенным сглаживанием.

Wolfenstein: The New Colossus —  игра, созданная на движке id Tech 6, славится своей динамичностью. Она продолжает традиции классических шутеров от первого лица.

Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red — это экшен-РПГ, действие которой разворачивается в открытом мире. Игра использует движок Red Engine, известный своей визуальной насыщенностью и графической детализацией.

Atomic Heart переносит игроков в альтернативную вселенную, где Советский Союз достиг невероятных технологических высот. Игра также может похвастать высоким качеством визуальной составляющей.

Forza Horizon 5 продолжает традиции серии гоночных игр в открытом мире. Эта игра, работающая на DirectX 12, демонстрирует выдающуюся графику и оптимизацию. Для тестирования использовался встроенный бенчмарк, с установленными настройками на максимальные значения.

Каждый из этих тестов и игр позволяет оценить производительность видеокарты в различных условиях, от трассировки лучей до работы с открытыми мирами и динамичными сценами.

Также был проведён анализ энергопотребления видеокарты в режиме простоя и под полной нагрузкой, когда карта запускала игры. Каждый производитель устанавливает TDP по умолчанию, который может варьироваться в зависимости от дополнительных тактовых частот или особенностей конструкции платы, реализованных в пользовательских моделях. 

Для RTX 5080 заявленный TDP по умолчанию составляет 360 Вт. Карты RTX 5080 демонстрируют отличный потенциал для разгона. Модель Vanguard оснащена высокопроизводительной печатной платой, очень похожей на ту, что используется в варианте SUPRIM, и имеет тот же верхний предел мощности в 400 Вт.

Благодаря этому пользователи могут легко разогнать графический процессор до 3200 МГц, а память — до впечатляющих 36 Гбит/с. Это значительный прирост по сравнению со стандартной частотой памяти в 30 Гбит/с.

С таким разгонным потенциалом можно получить прирост производительности в 5-10%, что приближает RTX 5080 к уровню RTX 4090 во многих играх. При этом RTX 5080 Vanguard демонстрирует отличные температурные показатели: ниже 60°C в режиме производительности и около 62°C при разгоне. Это впечатляющие результаты, особенно учитывая очень низкий уровень шума. Однако, стоит отметить, что модель не сильно отличается от варианта SUPRIM.

#nvidia #видеокарты #msi #geforce #rtx 5080 #vanguard
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