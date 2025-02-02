Видеокарта получила одну из самых массивных систем охлаждения толщиной 3,8 слота

Специалисты издания Wccftech одними из первых получили новейшую GeForce RTX 5080 в исполнении MSI Vanguard и провели подробный разбор её системы охлаждения. После чего испытали видеокарту в различных тестах при заводских частотах и в разгоне.

С выходом серии RTX 50 MSI значительно улучшила дизайн Tri Frozr, представив новую версию под названием HYPER Frozr. Эта видеокарта стала ещё больше: её размеры составляют 357х151х66 мм, а масса достигает 1945 г. Высота карты — 3,8 слота, что типично для современных топовых решений.

При выборе корпуса или комбинации слотов PCIe на материнской плате важно учитывать высоту карты, так как не все корпуса или конфигурации слотов позволят установить такое массивное устройство. Охлаждающий кожух выходит за пределы печатной платы, поэтому для правильной установки потребуется корпус с достаточным внутренним пространством.

Передняя панель радиатора выполнена с уникальном дизайном MSI, который улучшает аэродинамику, обеспечивая лучший поток воздуха и придавая карте стильный внешний вид. Также заметно большее использование углеродного волокна, что добавляет премиальности. Задняя часть карты оснащена прочной металлической пластиной, которая не только выглядит эффектно, но и выполняет некоторые дополнительные функции.

Новый радиатор выглядит как модифицированный вариант решения RTX 4090 SUPRIM X. Ключевые изменения коснулись дизайна кожуха и радиатора: более аккуратный передний кожух с черными и серебристыми вставками, а также V-образные вырезы для RGB-подсветки. По бокам карты добавлена новая акцентная пластина с RGB-подсветкой, на которой изображены логотип MSI и дракон. Подсветка активируется при запуске карты.

Что касается вентиляторов, то карта оснащена новейшей конструкцией на основе технологии Stormforce. Все три вентилятора имеют кольцевую конструкцию, которая направляет более мощный поток воздуха в радиатор. Вентиляторы используют двойные шарикоподшипники, что обеспечивает долгий срок службы и тихую работу. Каждый вентилятор имеет семь лопастей. Лопасти имеют текстурированную поверхность для увеличения давления воздуха.

MSI также внедрила технологию Zero Frozr в систему охлаждения HYPER Frozr. Эта функция отключает вентиляторы, пока температура чипа не достигнет 60 градусов. Это позволяет снизить уровень шума при низких нагрузках.

Задняя металлическая пластина карты выполнена из цельного металла с закругленными краями, что повышает долговечность устройства. Матовая серебристая отделка придаёт карте уникальный внешний вид, а вставки из углеродного волокна добавляют ощущение премиальности.

Печатная плата карты имеет компактный дизайн, при этом кожух, радиатор и задняя пластина выходят за её пределы. Один из вентиляторов прогоняет воздух сквозь радиатор и выгоняет его через вырезы в задней пластине. На задней панели также есть вырезы для удобного доступа к крепёжным винтам и большой логотип дракона. Под задней пластиной расположена массивная термопрокладка, которая улучшает охлаждение компонентов на плате. Также заметен металлический кронштейн, который увеличивает давление при монтаже, улучшая отвод тепла от графического процессора к радиатору.

Переходя к внутренней части карты, первое, что бросается в глаза, — это массивный радиатор с огромным количеством рёбер. Рёбра расположены так плотно, что через них почти ничего не видно. Радиатор использует волнообразный дизайн рёбер 4.0, который обеспечивает лучшее охлаждение на высокопроизводительных картах, таких как RTX 5080. Также используются антеградные рёбра, которые оптимизируют поток воздуха через V-образные вырезы, позволяя тёплому воздуху эффективно выходить из карты.

Радиатор состоит из восьми медных тепловых трубок с более плотной конструкцией, что улучшает передачу тепла от медного основания к радиатору. Основание выполнено из цельной никелированной пластины, которая эффективно передает тепло трубкам. Кроме того, MSI использует испарительную камеру для улучшения охлаждения на топовых моделях серии RTX 50.

Для защиты печатной платы MSI добавила прочную пластину, предотвращающую изгиб, которая также служит охлаждающей пластиной для памяти и MOSFET. Радиатор PWM с микрорёбрами обеспечивает охлаждение видеопамяти даже в стрессовых условиях. Печатная плата карты компактна и имеет 19 фаз VRM.

Карта оснащена тремя портами DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1. Также имеется переключатель двойного BIOS с предустановленными режимами Silent и Gaming, которые регулируют не тактовые частоты, а максимальный предел мощности, что позволяет улучшить охлаждение и стабильность работы.

MSI GeForce RTX 5080 Vanguard использует 16-контактный разъём, способный принять до 600 Вт мощности. Хотя номинальная мощность карты составляет 360 Вт, при полной нагрузке она может достигать 400 Вт.

Карты серии Vanguard SOC поддерживают технологию Mystic Light RGB, которая предлагает пять различных эффектов подсветки. На карте есть три акцентные точки RGB спереди и две полосы сзади и по бокам. Подсветку можно настроить с помощью приложения MSI Mystic Light.