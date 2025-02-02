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Zelikman
Samsung может представить смартфон с тремя складками уже во второй половине 2025 года
Согласно слухам, он будет складываться внутрь и получит название Galaxy G Fold

В отличие от S-образной конструкции складного механизма, использованной в Mate XT, Galaxy G Fold, по информации, будет иметь оба экрана, складывающихся внутрь, что и стало основой его названия. Причины такого выбора Samsung, вероятно, связаны с повышенной прочностью устройства и защитой от острых предметов, которые могут повредить экраны. Что касается характеристик дисплея, источник yeux1122 сообщал, что диагональ панели Galaxy G Fold составит 9,96 дюйма в полностью развернутом виде, что обеспечит пользователю достаточно пространства для работы.

Как сообщает ITHome, указанный размер экрана будет на 30% больше, чем 7,6-дюймовый дисплей Galaxy Z Fold 6. Высота устройства составит 6,54 дюйма, что предполагает его удобство в переноске, когда гаджет вернется к своему стандартному формату. В информации отсутствуют какие-либо детали относительно стоимости или чипсета, который будет встроен в устройство. Тем не менее, скорее всего, Samsung не станет экономить на привлекательности Galaxy G Fold, возможно, оснастив его разогнанным Snapdragon 8 Elite вместо Exynos 2500.

Несмотря на полезные функции, которые может предложить Galaxy G Fold, его высокая цена может затруднить его успешное продвижение на рынке. Однако в разложенном состоянии этот смартфон способен предоставить опыт, схожий с планшетом, что может привести к положительным отзывам. В любом случае, для Samsung настало время, чтобы обновить свою линейку и  предложить устройство с совершенно новым дизайном.

#смартфоны #samsung #технологии #гаджеты #galaxy g fold
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