Согласно слухам, он будет складываться внутрь и получит название Galaxy G Fold

В отличие от S-образной конструкции складного механизма, использованной в Mate XT, Galaxy G Fold, по информации, будет иметь оба экрана, складывающихся внутрь, что и стало основой его названия. Причины такого выбора Samsung, вероятно, связаны с повышенной прочностью устройства и защитой от острых предметов, которые могут повредить экраны. Что касается характеристик дисплея, источник yeux1122 сообщал, что диагональ панели Galaxy G Fold составит 9,96 дюйма в полностью развернутом виде, что обеспечит пользователю достаточно пространства для работы.

Как сообщает ITHome, указанный размер экрана будет на 30% больше, чем 7,6-дюймовый дисплей Galaxy Z Fold 6. Высота устройства составит 6,54 дюйма, что предполагает его удобство в переноске, когда гаджет вернется к своему стандартному формату. В информации отсутствуют какие-либо детали относительно стоимости или чипсета, который будет встроен в устройство. Тем не менее, скорее всего, Samsung не станет экономить на привлекательности Galaxy G Fold, возможно, оснастив его разогнанным Snapdragon 8 Elite вместо Exynos 2500.

Несмотря на полезные функции, которые может предложить Galaxy G Fold, его высокая цена может затруднить его успешное продвижение на рынке. Однако в разложенном состоянии этот смартфон способен предоставить опыт, схожий с планшетом, что может привести к положительным отзывам. В любом случае, для Samsung настало время, чтобы обновить свою линейку и предложить устройство с совершенно новым дизайном.