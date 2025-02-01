Неполадки были выявлены у моделей Kia Sportage и Kia Quoris.

Росстандарт и компания «Киа Россия» одновременно объявили о двух отзывных кампаниях. Первая затрагивает 29 141 кроссовер Kia Sportage, выпущенных с 2014 по 2016 год. Эти автомобили могут быть подвержены возгоранию из-за неисправности блока ABS. Вторая кампания касается 729 седанов Kia Quoris, у которых обнаружена неполадка в системе ESC. В обоих случаях для устранения проблем владельцам необходимо обратиться в сервисные салоны, где работы проведут бесплатно.

У Kia Sportage указанных годов выпуска существует риск замыкания в одной из электрических цепей блока ABS/ESC. По данным Росстандарта, это может привести к чрезмерному повышению тока, что увеличивает вероятность возгорания в моторном отсеке. На всех отзываемых кроссоверах заменят мультипредохранитель системы ABS и крышку блока предохранителей.

Аналогичным образом устранят неполадку на седанах Kia Quoris, выпущенных с 2015 по 2018 год. Помимо замены предохранителей, на эти автомобили установят новую скорректированную наклейку на крышку блока. Росстандарт не уточняет, приводит ли неисправность системы ESC на Quoris к каким-либо последствиям, кроме включения контрольной лампы на приборной панели.

Ранее о своей отзывной кампании сообщила марка Tank. На 364 внедорожниках Tank 500 в версии Blacktrail был выявлен риск утечки топлива.