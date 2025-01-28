28 февраля работа предприятия будет прекращена, а 3000 сотрудников будут уволены

Компания Audi сообщила о согласовании плана закрытия своего завода в Брюсселе. Заключено соглашение о порядке увольнения около 3 тысяч сотрудников, трудящихся на этом предприятии. Сборка моделей Audi Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron будет прекращена 28 февраля, после чего завод будет окончательно закрыт.

Руководство завода заявило, что им удалось достичь справедливых условий. Кроме предусмотренных законом выходных пособий, сотрудникам будут предложены дополнительные меры поддержки, включая обучение новым профессиям и специальные бонусы для более зрелых работников.

Также Audi предоставит увольняемым дополнительные выплаты, которые будут зависеть от их стажа работы. По предварительным вычислениям компании, каждый работник получит примерно в два раза больше, чем предусмотрено законодательством страны.

Что касается судьбы самого завода, информация остаётся неясной. В течение нескольких месяцев Audi искала потенциального покупателя для своего производственного предприятия, и в середине января стало известно, что китайские инвесторы проявили интерес к заводам, которые VW Group намерена закрыть. Тем не менее, позже представители компании опровергли возможность прямой продажи активов, хотя и не исключили вариант создания новых совместных предприятий.