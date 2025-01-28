Предыдущие власти хотели привлечь в страну технологические компании субсидиями. Новое правительство готово их вынудить жесткими мерами.

Вчера вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных налогов и тарифов на полупроводниковую продукцию и фармацевтические препараты, импортируемые из Тайваня. Его заявления звучат в русле уже знакомой риторики. Администрация намерена наказать компании, которые перенесли производство своих товаров в Азию, и стимулировать их возвращение в США.

«Они покинули нас и переместились на Тайвань», — заявил Трамп в своем выступлении. Теперь, по его словам, новые налоги и тарифы будут применяться к тем компаниям, которые захотят ввозить свои чипы или фармацевтическую продукцию обратно на американский рынок. Это шаг, направлен на то, чтобы вернуть производство в США и поддержать местную экономику.

Трамп также использовал своё выступление для критики программы, связанной с Законом о чипах в США. По его словам, компаниям, занимающимся производством полупроводников, не нужна финансовая помощь, так как у них уже есть миллиарды долларов. Вместо этого, как подчеркнул Трамп, им необходим стимул для самостоятельного финансирования и создания производственных мощностей на территории США. Таким стимулом, по мнению Трампа, должно стать избежание высоких налогов, которые могут достигать 25, 50 или даже 100 процентов на импортную продукцию.

Цель Трампа — укрепить внутреннюю экономику, и он настаивает на том, чтобы чипы для американских компаний производились непосредственно в США. Закон о чипах был частично направлен на это, однако, как отметил Трамп, большинство компаний не стали бы строить свои предприятия в США без дополнительных стимулов. Трамп уверен, что введение дополнительных налогов заставит компании пересмотреть свои стратегии и открыть новые заводы в США.

«Это произойдет на рекордных уровнях», — заявил он, выражая уверенность в том, что такие меры приведут к значительному росту внутреннего производства.