Всего компания планирует сократить 9000 тысяч человек по всему миру, рассчитывая сократить расходы

В связи с грядущим слиянием с Honda, компания Nissan намерена сократить свои производственные мощности и численность сотрудников в Соединённых Штатах. Как сообщает японская газета Yomiuri Shimbun Online, планируется увольнение почти 2 тысяч работников на двух заводах. Представитель североамериканского подразделения компании заявил изданию Automotive News, что изменения пока не получили окончательного одобрения.

Сокращения затронут заводы в Смирне, штат Теннесси, и Кантоне, штат Миссисипи. На первом производятся кроссоверы Nissan Pathfinder, Murano, Rogue и Infiniti QX60, а на втором — седан Altima и пикап Frontier. В настоящее время их совокупная производственная мощность составляет около 1 миллиона автомобилей в год, однако, планируется уменьшить её на 25%. По информации японских СМИ, увольнения в Смирне начнутся после апреля, а в Кантоне – осенью.

США остаются одним из основных рынков для компании Nissan. По итогам 2024 года продажи бренда в этом регионе выросли на 3,8%, а в последнем квартале был отмечен рост на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В этом контексте спорткар Nissan Z впервые стал более популярным, чем конкурент Toyota GR Supra.

Сокращения в Соединённых Штатах являются частью глобальной программы строгой экономии, о которой Nissan объявил в прошлом ноябре. В целом производитель планирует уволить до 9 тысяч сотрудников по всему миру и сократить объёмы производства на 20%.