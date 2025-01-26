Устройство также обладает процессором MediaTek Dimensity 7050 и 12 ГБ оперативной памяти

Смартфон S200X от компании Doogee теперь стал доступен в большем числе регионов. Его стоимость составляет 500 долларов. Doogee S200X представляет собой прочный мобильный телефон с мощным аккумулятором. Благодаря надёжной конструкции, этот смартфон способен выдерживать воздействие воды и не повреждается сразу.

Как утверждает производитель, устройство прошло испытания на прочность и может выдержать падение с высоты до 1,5 метра. Одновременно с этим, смартфон имеет значительный вес и толщину, его размеры составляют 179,5х82,5х16 мм. Аккумуляторная батарея отличается ёмкостью 10 100 мАч и поддерживает быструю зарядку.

Модель S200X, обладая 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной, работает на операционной системе Android 14 и использует достаточно производительный процессор MediaTek Dimensity 7050. Он же обеспечивает поддержку сети 5G. Пользователи могут установить две SIM-карты, при условии, что один из слотов не занят расширением хранилища Micro SD.

Задняя камера включает не только 100-мегапиксельную основную, но и 20-мегапиксельную ночную камеру. На тыльной стороне устройства также имеется дополнительный экран, который предлагает различные функции, такие как управление воспроизведением музыки и отображение уведомлений. Как и упоминалось ранее, смартфон стал доступен для международного рынка. Ранее устройство продавалось лишь на территории Китая.