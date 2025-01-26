Данные решения в основном предназначены для китайского рынка, однако, зачастую подобные модели всё же появляются и за пределами Поднебесной

Линейка процессоров Arrow Lake-S от Intel действительно будет иметь чипы, которые окажутся доступны исключительно на китайском рынке, что соответствует традициям предыдущих поколений. Эти модели в первую очередь разрабатываются для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и, как правило, являются вариантами F, которые поставляются без интегрированной графики. В аналогичном ракурсе представлен Intel Core Ultra 5 230F. Раскрыты основные характеристики модели, новые упаковку и дизайн IHS, которые будут эксклюзивными.

Процессор Intel Core Ultra 5 230F имеет 10 ядер, включая шесть производительных и четыре энергоэффективных, достигая максимальной частоты 5,0 ГГц благодаря встроенным производительным ядрам. Также стоит отметить, что процессор обладает TDP в 65 Вт и кэшем объёмом 24 МБ. Эта модель относится к среднему сегменту рынка и занимает достойное место в линейке Core Ultra 5, однако, доступна только на китайских рынках.

В этой модели соблюдаются стандарты по встроенным характеристикам, аналогичным другим представителям линейки Arrow Lake-S. Тем не менее, Intel ограничилась изменением тактовой частоты и размера кэша, что может сделать этот процессор более привлекательным для внутреннего потребителя. Также появились изображения новой упаковки для процессоров ARL-S, представленных в Китае. Она выглядит как простая переработка оригинальной коробки, с минимальными изменениями, кроме измененного названия и текста на упаковке.

Что касается цен, процессор Intel Core Ultra 5 230F представлен на китайской платформе JD по цене в районе 276 долларов, что делает его одним из наиболее доступных решений в линейке Arrow Lake-S. Пока не подтверждено, будет ли он доступен за пределами Китая, однако, такие модели часто встречаются у системных интеграторов.