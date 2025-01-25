Устройство будет выпускаться под брендом PlayStation. Однако, судя по фотографии это может быть кастомизированная версия Xiaomi Smart Band 9 Pro

PlayStation China отметила свой десятилетний юбилей, и в связи с этой датой Sony объединилась с Xiaomi для создания фитнес-трекера в дизайне PlayStation. Конкретные детали от обеих компаний пока не раскрыты, но кажется, что это устройство является модифицированной серией Smart Band 9 Pro.

Данный фитнес-трекер в специальном издании комплектуется ремешком в стиле PlayStation, который украшен логотипом компании и символами кнопок на лицевой стороне. Кроме этого, в набор входят стандартный черный ремешок, памятная карточка и обычный зарядный кабель.

Пока нет официального подтверждения, что это специальное издание устройства включает в себя эксклюзивные программные настройки PlayStation. Касательно самих смарт-часов, если они являются действительно модифицированным вариантом Smart Band 9 Pro, то они должны получить 1,74-дюймовый AMOLED-экран с качеством изображения 336x480 пикселей и максимальной яркостью в 1200 нит.

Xiaomi Smart Band 9 Pro также получают водонепроницаемость по стандарту 5ATM и оборудованы множеством функций для отслеживания физической активности. В отношении функционала Xiaomi утверждает, что улучшенный чип AFE способен обеспечивать точное измерение уровня кислорода в крови и частоты сердечных сокращений. Также имеются функции мониторинга сна и опция Women's Health.

Ни компания Xiaomi, ни Sony не объявили дату начала продаж фитнес-трекера под брендом PlayStation. Информация о цене также отсутствует. Однако, принимая во внимание, что эти смарт-часы являются лимитированной серией к десятилетию PlayStation China, велика вероятность, что они не будут доступны на международном рынке.