Данная модель получит чипы стандарта GDDR7 и 512-битную шину

Хотя Nvidia уже анонсировала свою новую серию потребительских видеокарт, от компании не поступило особых новостей о будущих моделях для рабочих станций. Тем не менее, похоже, что Nvidia готовит запуск мощной линейки профессиональных адаптеров.

Согласно появившимся в сети транспортным накладным, компания готовит новую видеокарту с 96 ГБ памяти GDDR7, что может указывать на новый ускоритель Blackwell, вероятно, предназначенный для рабочих станций в рамках предполагаемой серии RTX Blackwell.

Значительным является также то, что этот графический процессор может обладать 512-битным интерфейсом, чего Nvidia может достичь только при помощи конфигурации чипов с 3 ГБ. В то время как GeForce RTX 5090 использует 2 ГБ модули GDDR7, недавно стало известно, что ноутбучная версия GeForce RTX 5090 оснащена 3 ГБ модулями, что позволяет Nvidia добиться объемов видеопамяти до 96 ГБ, что делает возможность существования такой модели вполне реальной.

Кроме того, упоминается применение платы PG153, которая до сих пор не использовалась в моделях RTX Blackwell. С учетом того, что новый флагманский графический процессор для рабочих станций сможет поддерживать 96 ГБ памяти GDDR7, это означает почти удвоение объёма памяти по сравнению с моделью RTX 6000 Ada предыдущего поколения. Это указывает на то, что Nvidia придаёт значение увеличенному объёму памяти, вероятно, для получения дополнительной производительности в задачах, ориентированных на искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления.

Хотя «Зелёный гигант» ещё не подтвердил наличие серии профессиональных RTX Blackwell, теперь кажется вероятным, что разработка действительно идёт полным ходом. В отношении сроков релиза, показ может состояться на GTC 2025, который начнётся в марте, принимая во внимание, что данное мероприятие в основном посвящено профессиональной сфере оборудования компании Nvidia.