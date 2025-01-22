В правительстве объясняют это исчерпанием всех выделенных на неё средств, хотя данная кампания должна была окончиться лишь в конце марта.

В Канаде приостановлена государственная программа поддержки электромобилей. Как сообщает Car&Driver, причиной этому не стали идеологические мотивы, а исчерпание финансирования для субсидий. Позиция канадского Министерства транспорта относительно возможного возобновления программы остаётся неясной.

По условиям субсидирования, канадцы, приобретавшие электрокары стоимостью до 65 тысяч долларов, могли рассчитывать на скидку в 5 тысяч долларов, в дополнение к существующим предложениям производителей. Первоначально программа должна была действовать до 31 марта текущего года, но завершилась значительно раньше из-за отсутствия средств.

Система субсидий была введена в Канаде в 2019 году. С тех пор, согласно официальным данным, доля рынка экологически чистых автомобилей возросла с 3,1% до 14,2% на начало 4 квартала прошлого года. До марта 2026 года страна будет продолжать внедрять программу поддержки для батарейных грузовиков и магистральных тягачей. Власти Канады ожидают, что к 2035 году все новые автомобили на рынке не будут наносить вред окружающей среде.

Согласно информации издания, несколько производителей электромобилей, таких как Ford, GM, Hyundai и Nissan, запланировали собственные меры по поддержке рынка — в течение некоторого времени они будут предоставлять скидку в размере 5 тысяч долларов, которую не финансируют власти Канады, а сами компании.

Таким же образом в конце 2023 года в Германии были отменены государственные субсидии на приобретение электромобилей. Как следствие, к концу 2024 года спрос на такой транспорт снизился на 28%, хотя, подобно Канаде, производители пытались стимулировать покупателей. В США покупатель электромобиля может получить от государства скидку в 7,5 тысячи долларов, но и эта программа поддержки может быть вскоре свёрнута.