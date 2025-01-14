Данная модель могла раскрыть весь потенциал чипа AD102. Для сравнения, RTX 4090 использует лишь 89% возможностей

В сети появились новые сведения о неанонсированной видеокарте Nvidia RTX Titan Ada, основанные на скриншоте из GPU-Z и нескольких изображениях платы. Прототип включает в себя чип AD102, объединенный с 48 ГБ видеопамяти GDDR6, что намекает на его позиционирование выше RTX 4090 в ассортименте NVIDIA.

По информации из GPU-Z, RTX Titan Ada оборудована 18 432 ядрами CUDA, 192 ROP и 576 TMU. Конфигурация памяти предполагает использование стандартных GDDR6 чипов по 384-битному интерфейсу, что позволяет обеспечить пропускную способность на уровне 864 ГБ/с. Примечательно, что у прототипа наблюдается существенно более низкая базовая частота всего 735 МГц, в отличие от других моделей RTX 40, однако, он всё равно поддерживает приличную частоту на уровне 2490 МГц. Эти необычные частоты могут быть просто признаком того, что это предсерийный образец карты. Об этом может говорить использование GDDR6 вместо более совершенной GDDR6X.

С точки зрения общей производительности RTX Titan Ada опережает RTX 4090 благодаря большему числу шейдеров и увеличенному объёму видеопамяти. В то время как 4090 использует примерно 89% возможностей кристалла AD102, версия Titan задействует весь потенциал. Конфигурация памяти на 48 ГБ реализуется за счёт расположения чипов с обеих сторон печатной платы — аналогично тому, что было на RTX 3090 и RTX 6000 Ada.

Причина возможной отмены RTX Titan Ada может заключаться в том, что он пересекается с профессиональными решениями, такими как дорогая RTX 6000 Ada, стоимостью 6800 долларов. Помимо этого, AMD пока не предложила ничего, что могло бы соперничать с RTX 4090, что, возможно, снизило интерес к разработке более мощного игрового графического процессора.