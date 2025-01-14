Подразделения укрепляют свой плацдарм на правом берегу

Российские военнослужащие не прекращают активно развивать свой успех в районе Купянска. Важно отметить, что ключевым обстоятельством, существенно изменившим обстановку на поле боя в пользу Вооружённых сил России, стало укрепление российских передовых частей на правом берегу реки Оскол, что открывает возможность для продвижения к Купянску.

Согласно ранее обнародованным данным, упомянутый плацдарм продолжает увеличиваться, и на сегодняшний день его размеры составляют три километра вглубь и девять в ширину. Кроме того, по информации, размещенной в российских военных пабликах, штурмовые группы российских сил переправились через реку Оскол ещё в двух точках к северу от Купянска.

Стоит напомнить, что осенью 2022 года российская армия была вынуждена отступить на левый берег реки Оскол в процессе реорганизации, теряя обширные территории, которые ранее находились под контролем в Харьковской области. В настоящее время военные последовательно восстанавливают свои прежние позиции, организовывая защитный коридор и отодвигая линию соприкосновения от российских городов.

Также следует отметить, что назначенный Киевом глава администрации Купянска Андрей Беседин ранее подчёркивал, что расширение плацдарма российскими Вооружёнными Силами в посёлке Двуречная, а также перемещение туда военной бронетехники представляет прямую угрозу для Купянска, расстояние до которого от данного населённого пункта составляет всего два километра.