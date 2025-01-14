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Zelikman
АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada Granta и Niva Legend
Рост цен варьируется от 35 до 105 тысяч в зависимости от конкретной модели и комплектации

 АвтоВАЗ разместил на сайте марки Lada обновлённые прайс-листы для моделей Granta и Niva Legend. Все версии представленных автомобилей подорожали, включая модификации Sportline и Bronto. Теперь базовая цена для самого популярного автомобиля на российском рынке составляет 749 900 рублей, что почти 50 тысяч больше, а стоимость внедорожника увеличилась на 78 тысяч рублей.

 Другие комплектации Lada Granta также стали дороже на 35 тысяч рублей. Например, цена седана колеблется от 966 тысяч до 1,333 миллиона рублей, при этом последняя сумма относится к модификации с четырёхступенчатой «автоматикой», которая больше не производится. Лифтбек теперь стоит от 1 077 000 до 1 384 000 рублей, в то время как раньше за аналогичные комплектации запрашивали от 1 042 000 до 1 349 000 рублей.

Модели Lada Granta Sportline и Granta Sport увеличили свои цены на 40–45 тысяч рублей. Теперь за четырехдверный вариант с мощностью 106 лошадки придётся заплатить от 1 341 000 рублей, в то время как лифтбек с 118-сильным мотором стоит от 1 533 000 рублей. Granta Sport стала наиболее заметно подорожавшей моделью, с увеличением цен на 105 тысяч за оба кузова.

Что касается внедорожника Niva Legend, базовая версия теперь стоит от 1 059 000 до 1 209 000 рублей. В зависимости от комплектации, повышение цен составило от 47 до 78 тысяч. Специальная версия Niva Bronto подорожала до 1,48–1,53 миллиона рублей, увеличившись на 45 тысяч.

Цены на остальные автомобили бренда АвтоВАЗ остаются на прежнем уровне. В конце декабря компания сообщала о предстоящем увеличении цен, при этом заверяя, что в среднем рост не превысит уровень накопленной инфляции.

#россия #автомобили #транспорт #рынок #автоваз #lada granta #niva legend
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