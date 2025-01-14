Данные ядра будут эксклюзивом для самых мощных решений.

В конце прошлого года Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite, который быстро стал лидером среди чипсетов для Android. Этот успех в значительной степени обусловлен использованием новых кастомных ядер Oryon. Тем не менее, в текущем году компания готовит еще один чип, ориентированный на более доступные устройства. Свежая утечка информации раскрыла детали конфигурации нового Snapdragon 8s Elite.

Используя букву «s» в названии своих чипов, Qualcomm указывает на их статус упрощенных версий основных моделей. Подобная стратегия была сначала применена для чипов среднего класса, а затем в прошлом году планомерно внедрена в сегмент высококлассных решений. Одним из ключевых различий между Snapdragon 8s Elite и Snapdragon 8 Elite являются их процессорные ядра. Qualcomm оставляет технологию Oryon исключительно для своей флагманской модели. Согласно последним утечкам, Snapdragon 8s Elite будет оснащён ядрами Cortex-X4 и Cortex-A720 в конфигурации 1+3+2+2. В данном чипсете будет одно ядро с тактовой частотой 3,21 ГГц, три производительных ядра на 3,01 ГГц, два производительных ядра с частотой 2,80 ГГц и два энергоэффективных ядра на 2,02 ГГц.

Графической обработкой в Snapdragon 8s Elite займётся Adreno 825. Как видно из названия, это упрощённая версия Adreno 830, которая устанавливается в более мощные и дорогостоящие модели. Согласно информации от Digital Chat Station, протестированный чипсет показал результаты 1967 и 5827 баллов в одноядерных и многоядерных тестах GeekBench 6 соответственно. Эти оценки не демонстрируют значительного улучшения по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3. Однако, следует учитывать, что данный чип является прототипом.