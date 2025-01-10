По словам представителей компании, для подробного представления RDNA 4 и FSR 4 необходимо отдельное мероприятие

Команда AMD удивила всех, не поделившись деталями о RDNA 4. Все рассчитывали узнать больше информации о Radeon RX 9070 XT и RX 9070. Более того, AMD не предоставила четких причин для переноса из презентации. Однако, в интервью испанскому техническому каналу, главный архитектор игровых решений AMD Фрэнк Азор объяснил, в чем причина такой ситуации.

По словам Азора, у AMD не было достаточно времени, чтобы втиснуть анонсы RDNA 4 и FSR 4 в основной доклад, и компания не желала затмить ими свои разработки, связанные с искусственным интеллектом. В то же время, такие компании, как NVIDIA, проводят полтора часа на своих основных выступлениях. Возможно, AMD предпочла дождаться анонса серии RTX 50 от NVIDIA, прежде чем делать свои собственные шаги, из-за чего и отложила презентацию серии RX 9000. Компания проведёт отдельное мероприятие для их представления.

В дополнение к обсуждению графиков выхода RDNA 4, Азор предоставил краткий обзор ожидаемых цен на новые графические процессоры следующего поколения, отметив, что пользователям следует ожидать цены в диапазоне от 300 до 1000 долларов для предстоящих моделей. Он также сообщил, что SKU RX 9070 будут сопоставимы с предыдущими моделями Radeon RX 7800 XT и RX 7900 GRE, что подразумевает, что средние графические карты AMD RDNA 4 смогут конкурировать с более мощными представителями RDNA 3.

Азор также рассказал о FSR 4 и новой технологии масштабирования AMD, подчёркивая, что максимальную эффективность эта технология достигнет только в комбинации с RDNA 4. Примечательно, что AMD активно развивает возможность совместимости FSR 4 с графическими процессорами RDNA 3, хотя для этого потребуется определённое время.