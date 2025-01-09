Преимущество в TimeSpy и Speed Way составляет примерно 6-8%

Команда AMD всех удивила, не раскрыв деталей о своих новых видеокартах RDNA 4, кроме упоминания первых моделей, таких как Radeon RX 9070 и RX 9070 XT. Однако, благодаря утечкам от инсайдеров, появились скриншоты GPU-Z и результаты тестов 3DMark, проведённых на Radeon RX 9070 XT. Эти данные проливают свет на характеристики устройства и его позицию на рынке.

Стоит отметить, что изображения позже удалили, чтобы избежать нарушения NDA, но пользователи успели сохранить некоторую информацию. Стоит упомянуть, что модератор Chiphell, советует не спешить с предзаказом видеокарт Nvidia RTX 50. Он заявляет, что «мир изменился», намекая на впечатляющую производительность RDNA 4. Похоже, AMD внесла изменения, которые могут существенно повлиять на итоговый результат.

По слухам, видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT получит увеличенный TDP до 330 Вт. Эта информация подтверждается утечками, обсуждаемыми на форуме Chiphell, а также тестами Furmark, которые указывают на данное значение. Согласно информации GPU-Z, Radeon RX 9070 XT будет работать с частотой 2520 МГц и максимальной частотой в режиме boost до 3060 МГц. Помимо этого, видеокарта оснащена 16 ГБ видеопамяти, а тестируемая модель от ASUS имеет 4096 потоковых процессоров.

В тестах 3DMark TimeSpy и Speed Way видеокарта набрала 6345 и 14 591 балл соответственно. По сравнению с текущими флагманами, такими как Radeon RX 7900 XTX на архитектуре RDNA 3, новый GPU демонстрирует заметное превосходство. Более того, в тестах 3DMark видеокарта Radeon RX 9070 XT демонстрирует небольшое преимущество перед GeForce RTX 4080 SUPER, опережая её на 6-8%. Однако, стоит учитывать, что драйверы RDNA 4, вероятно, всё ещё находятся на этапе бета-тестирования. Это означает, что текущие результаты могут отличаться от тех, что будут представлены в финальной версии. Тем не менее, уже сейчас можно предположить, что модели AMD RX 9070 способны серьёзно повлиять на рынок графических процессоров, судя по данным из утечек.

В то же время пользователям стоит относиться к этой информации с осторожностью, так как предварительные тесты часто значительно отличаются от реальных показателей, которые демонстрируют видеокарты после официального выхода.