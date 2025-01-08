Официально компания пока не озвучила точную дату выхода своих новых графических процессоров

Недавно AMD показала свою новейшую серию Radeon RX 9070, разработанную на архитектуре RDNA 4. Хотя компания не раскрыла многих деталей, её маркетинговая команда намекнула, что позже в этом месяце будет предоставлено больше информации. В связи с этим несколько партнёров фирмы прикладывают усилия для раскрытия важной информации, и, похоже, уже скоро наступит дата начала предварительных заказов.

По сведениям американского ритейлера B&H, предполагается, что первые графические процессоры Radeon RX 9070 могут появиться для предварительного заказа 23 января. Однако, это всего лишь один из ритейлеров, и пока доступны только модели ASUS, поэтому неясно, является ли это окончательной датой. Ожидается, что новые графические карты появятся в продаже в первом квартале 2025 года, но конкретных сроков пока нет, так как AMD не предоставила чёткой информации о ценах и характеристиках.

На старте ожидается только две видеокарты на базе RDNA 4: Radeon RX 9070 XT и RX 9070. Новые видеокарты будут иметь до 16 ГБ видеопамяти. Модель Radeon RX 9070 XT будет соперничать с RTX 4070 Ti, в то время как RX 9070 будет конкурировать с RTX 4070. Хотя недавние тесты показывают, что младшая модель может конкурировать и с RTX 4080. Линейка Radeon RX 9060 будет нацелена на серию RTX 4060.

AMD также упрощает наименования для лучшего соответствия процессорам Ryzen 9000. Названия графических адаптеров были упрощены, чтобы резонировать с конкурентами. Таким образом, 9070 соотносится с NVIDIA класса ХХ70, а 9060 — с классом ХХ60. Модели XT и не-XT сохраняют ту же сегментацию, где XT является более продвинутой версией, а не-XT – более доступной. В течение следующих дней AMD предоставит дополнительную информацию о своих графических решениях RDNA 4.