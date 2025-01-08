Недавно AMD показала свою новейшую серию Radeon RX 9070, разработанную на архитектуре RDNA 4. Хотя компания не раскрыла многих деталей, её маркетинговая команда намекнула, что позже в этом месяце будет предоставлено больше информации. В связи с этим несколько партнёров фирмы прикладывают усилия для раскрытия важной информации, и, похоже, уже скоро наступит дата начала предварительных заказов.
По сведениям американского ритейлера B&H, предполагается, что первые графические процессоры Radeon RX 9070 могут появиться для предварительного заказа 23 января. Однако, это всего лишь один из ритейлеров, и пока доступны только модели ASUS, поэтому неясно, является ли это окончательной датой. Ожидается, что новые графические карты появятся в продаже в первом квартале 2025 года, но конкретных сроков пока нет, так как AMD не предоставила чёткой информации о ценах и характеристиках.
На старте ожидается только две видеокарты на базе RDNA 4: Radeon RX 9070 XT и RX 9070. Новые видеокарты будут иметь до 16 ГБ видеопамяти. Модель Radeon RX 9070 XT будет соперничать с RTX 4070 Ti, в то время как RX 9070 будет конкурировать с RTX 4070. Хотя недавние тесты показывают, что младшая модель может конкурировать и с RTX 4080. Линейка Radeon RX 9060 будет нацелена на серию RTX 4060.
AMD также упрощает наименования для лучшего соответствия процессорам Ryzen 9000. Названия графических адаптеров были упрощены, чтобы резонировать с конкурентами. Таким образом, 9070 соотносится с NVIDIA класса ХХ70, а 9060 — с классом ХХ60. Модели XT и не-XT сохраняют ту же сегментацию, где XT является более продвинутой версией, а не-XT – более доступной. В течение следующих дней AMD предоставит дополнительную информацию о своих графических решениях RDNA 4.