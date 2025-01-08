Особенностью конструкции также является необычное расположение разъёмов подключения материнской платы

На CES 2025 MSI продемонстрировала сборку Project Zero X, где все подключения скрыты за задней панелью внутри стильного корпуса с панорамным видом. Данный вариант был впервые анонсирован в 2023 году и представлял собой серию материнских плат и корпусов MSI, в которых кабели и разъёмы перемещены на тыльную сторону системного блока. Основная цель — сделать настольные ПК более эстетичными.

Компания показала несколько моделей Project Zero, включая Project Zero X. Точные характеристики компьютера остались неизвестны, однако, можно предположить, что в сборке используется процессор Intel, так как крепление системы жидкостного охлаждения совместимо с сокетами LGA1700 и LGA1851. Вероятно, видеокарта — это MSI RTX 4080 Gaming X Trio White.

На демонстрационной стойке отсутствовали кабели, кроме подключённого к видеокарте и выходящего на заднюю панель, а также кабеля от СЖО. Однако MSI способна устранить этот недостаток, внедрив решение, аналогичное технологии iCue Link от Corsair. Эти детали не столь увлекательны, как компоновка комплектующих внутри корпуса MSI Project Zero X. Традиционно, разъёмы ввода-вывода основных компонентов размещаются на внутренней стороне корпуса для удобного доступа. В сборке Project Zero X порты материнской платы недоступны, даже если бы они размещались в стандартном месте, так как их перекрывает видеокарта. Задние разъёмы на самой плате отсутствуют. При этом видеовыходы видеокарты расположены в нижней части корпуса и также не доступны снаружи.

Для настольных компьютеров наличие таких портов крайне важно, и MSI удалось реализовать это, разместив дополнительные порты на задней панели устройства. В комплект входят три порта Thunderbolt 4, четыре порта USB 3.2 Gen 1, четыре порта USB 3.2 Gen 2, один порт USB 2.0, пять портов Gigabit Ethernet, поддержка Wi-Fi 7 и аудиоразъём, интегрированные в материнскую плату. На графическом процессоре MSI предусмотрены три порта DisplayPort и два HDMI. Также в комплекте присутствуют флэш-память для BIOS и кнопка сброса CMOS.

MSI не раскрыла деталей реализации, но, учитывая использование кастомных компонентов Project Zero, у компании, вероятно, было больше свободы для экспериментов. Порты были перенесены с материнки на тыльную панель с помощью дополнительной платы, что обычно применяется для передних разъёмов. Возможно, аналогичный подход использован и для графического процессора, так как места для кабельных удлинителей там явно недостаточно.