Устройство имеет два кабеля 12V-2x6 для поддержки видеокарт Nvidia GeForce RTX 5000

MSI представляет свои блоки питания на выставке CES 2025, которые переосмыслят концепцию высокоэффективного питания с использованием современных технологий и инновационного исполнения. Эти устройства стали образцом производительности и технологических новшеств, имея сертификаты 80 PLUS, Cybenetics и PPLP, а вместе с этим полностью отвечают требованиям стандартов ATX 3.1 и PCIe (CEM) 5.1. Это обеспечивает максимальную мощность для любого рода задач.

Один из них — MEG Ai1600T PCIE5. Данный уникальный источник питания, ставший первым на рынке, в котором применяются серверные транзисторы Infineon SiC MOSFET. Эти элементы придают отличные характеристики для БП, повышая их эффективность путём снижения нагрева и оптимизации теплоотведения. Благодаря цифровому контролю питания достигается высокая точность выходной мощности, что позволяет максимизировать производительность на ватт. Устройство имеет сертификат 80 PLUS Titanium.

MEG Ai1600T PCIE5 демонстрирует повышенную устойчивость и обеспечивает достаточную производительность для работы мощнейших видеокарт. Кроме того, кабели на 12V-2x6 выполнены в двух цветах, что упрощает их идентификацию при монтаже и снижает вероятность неправильного подключения при высоких нагрузках.

Интегрированные плоские трансформаторы в устройстве значительно уменьшают его габариты. Эти трансформаторы не только экономят место, но и добавляют пространство для охлаждения, что способствует лучшему тепловому рассеиванию внутри устройства. Использование высокоэффективных компонентов позволило сократить размеры до всего лишь 190 мм, что делает модель заметно компактнее аналогичных устройств.

Кроме того, производитель MEG Ai1600T PCIE5 улучшил уровень шума благодаря современному цифровому контролю вентиляторов. Устройство прошло сертификацию по стандарту PPLP в области шумового давления SSS, что подтверждает его высокое качество работы и низкий уровень шума в эксплуатации.

Чтобы удовлетворить многогранные потребности пользователей, данная модель оборудована ПО Gaming Intelligence (GI) Support. Это встроенное решение предоставляет возможность анализа нагрузок на видеокарту и процессор в реальном времени, что даёт возможность настраивать скорость работы вентиляторов в зависимости от сценария использования.