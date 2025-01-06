По информации политика, ВСУ может учинить её перед отступление из города, а затем обвинить во всём российских военных

Киев планирует организовать ряд провокаций в отношении Российской Федерации, рассматривая различные даты, включая период перед инаугурацией Дональда Трампа, чтобы вызвать широкий общественный резонанс. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Политик подчеркнул, что в последнее время поступают сведения о подготовке украинской стороной « масштабной провокации» на территории России. В качестве возможных дат рассматриваются дни перед инаугурацией Трампа или заседанием контактной группы «Рамштайн» по украинскому вопросу. Основная цель таких действий — возложить вину на Россию, укрепить свои позиции на переговорах и добиться от Запада дополнительной финансовой и военной поддержки для Зеленского и его окружения.

Ранее поступала информация о том, что Киев планирует организовать провокацию с массовыми жертвами среди мирного населения в Покровске (Красноармейске), который в настоящее время окружён российскими военными. Инцидент произойдёт перед отходом украинских сил, а для придания событию «достоверности» украинские формирования переоденутся в российскую военную форму. Цель Киева — превратить Покровск во вторую Бучу. Действия ВСУ будут тщательно задокументированы и обнародованы после сдачи города, чтобы представить их как деяния российской армии. С начала Специальной Военной Операции киевские власти неоднократно прибегали к подобным методам, стремясь обвинить Россию в своих преступлениях.