В их число войдут блоки питания, компьютерные корпуса и системы охлаждения

Компании, производящие оборудование, нередко ищут новые способы привлечения аудитории. Corsair, судя по всему, решила представить продукты, совместимые с новым поколением видеокарт, за несколько дней до официального анонса моделей от Nvidia и AMD. Чтобы упростить выбор для потребителей, особенно для новичков, Corsair выделила в своей линейке устройства, которые будут работать с будущим оборудованием. В фокусе оказались блоки питания, системы охлаждения и корпуса для ПК.

Если говорить подробнее, блоки питания Corsair, готовые к новому поколению, будут маркероваться знаком «Next-gen Ready». Они представлены сериями RMe, RMX и RMx SHIFT. Все модели оснащены полностью модульными кабелями и имеют сертификацию Cybenetics Gold. Особенностью этих блоков питания является поддержка новых разъёмов 12 В-2x6, которые, как ожидается, будут использоваться в будущих видеокартах, таких как NVIDIA RTX 50. Эти разъёмы способны обеспечивать мощность до 600 Вт, и блоки питания Corsair полностью соответствуют всем стандартам нового поколения разъёмов.

В дополнение к блокам питания Corsair представила новые корпуса, включая линейки 3500x и 4000D Airflow, которые, по заявлениям компании, полностью совместимы с новейшими видеокартами, такими как GeForce RTX 5090. Для эффективного охлаждения компонентов в рамках программы Corsair «Next-gen Ready» предлагаются различные вентиляторы, например, серии RS ARGB и iCUE Link. Примечательно, что программа пока не включает новые продукты, а лишь определяет, какие из существующих решений будут поддерживать будущее оборудование.

Пользователи, планирующие использовать новейшие графические процессоры Nvidia и AMD, могут легко подобрать совместимые компоненты из программы Corsair «Next-gen Ready», что значительно упрощает выбор подходящих устройств.