Компания направила в Роспатент свыше 50 товарных знаков еды, напитков, доставки и ряда других продуктов

После начала Специальной Военной Операции на Украине многие крупные компании и бренды поспешили уйти с российского рынка. Среди них оказалась и крупная сеть быстрого питания «Макдоналдс». Впоследствии рестораны компании были переименованы во «Вкусно и точка» и они продолжили своё функционирование.

За последние месяцы всё больше разговоров о грядущих мирных переговорах между Москвой и Вашингтоном, которые могут положить конец украинскому конфликту, или же заморозить его на некоторое время. В связи с этим многие фирмы, ушедшие из России начинают суетиться над скорейшим возвращением. Хоть пока нет никакой точной информации о том, как изменится политическая обстановка в 2025, но бренды по типу «Макдоналдса» начали на всякий случай «стелить для себя соломку».

По актуальной информации, компания направила в Роспатент свыше 50 товарных знаков. Отмечаются названия еды, напитков, доставки и даже «Университет Гамбургерологии». Что может означать последнее, пока сказать сложно. Однако, тот факт, что сеть ресторанов надеется вернуться в Россию, очевиден.