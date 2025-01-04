VX2757-HD-PRO также получил разрешение FullHD и пиковую яркость в 300 нит.

Китайский бренд ViewSonic представил свой новый монитор, на этот раз ориентированный на бюджетный сегмент. Устройство призвано конкурировать с такими моделями, как игровой монитор Xiaomi G27i и другими аналогами.

Новинка под названием VX2757-HD-PRO оснащена 27-дюймовым экраном с технологией Fast IPS и разрешением 1920х1080 пикселей, что является стандартом для мониторов в этой ценовой категории. Частота обновления изображения будет достигать 180 Гц. Максимальная яркость устройства достигает 300 нит, а среди прочих технических параметров выделяются время отклика GTG 1 мс, поддержка 8-битной цветопередачи, охват 100% sRGB и 92% DCI-P3, а также совместимость с технологиями NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync.

Монитор VX2757-HD-PRO оборудован двумя разъёмами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2. Встроенные динамики отсутствуют, но пользователи смогут подключить к монитору внешние колонки. В настоящее время бюджетная модель доступна для приобретения на JD.com за 799 юаней, что эквивалентно примерно равно 105 американским долларам. Эта цена сопоставима с ценой Xiaomi G27i. Поскольку VX2757-HD-PRO только что появился на рынке, пока неизвестно, будет ли он доступен за пределами Китая и когда это произойдет. Обычно подобные устройства выходят за пределы Поднебесной в течение месяца после релиза в КНР.