Кузов автомобиля создан из карбона и 24-каратного золота

Компания Koenigsegg представила фотографии гиперкара Jesko в исполнении KNC Gold Leaf. Его главная особенность заключается в уникальном дизайне кузова, в котором использованы «голый» углерод и акценты из 24-каратного золота. Согласно информации от CarBuzz, этот единственный в своём роде гиперкар с правосторонним рулём был создан для австралийского миллиардера Адриана Портелли и стоил ему около 3 миллионов долларов.

Аббревиатура KNC расшифровывается как Koenigsegg Naked Carbon. Панели кузова этого гиперкара не окрашиваются, а подвергаются специальной температурной обработке и полировке. В результате такой обработки поверхность панелей обладает характерным рисунком углеволокна. Золотые акценты украшают ряд внешних компонентов — к примеру, окончания аэродинамических элементов и опоры боковых зеркал.

В основе особой версии лежит Koenigsegg Jesko в исполнении Attack. Хотя он сохраняет стандартный двигатель мощностью 1600 лошадиных сил, его конструкция ориентирована на гоночные треки, что проявляется в измененных аэродинамических характеристиках и настройках подвески.

Этот новый гиперкар стал символом юбилея бренда — в 2024 году Koenigsegg отметит 30 лет со дня своего основания. Год назад компания уже представляла аналогичное купе, отличавшееся немного другой отделкой и левым рулём. Существует также уникальная «золотая» версия модели Regera. В сентябре данный гиперкар был предложен на продажу с ценником, эквивалентным 4,7 миллиона долларов.