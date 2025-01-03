Оба устройства имеют панели QD-OLED, но отличаются по частоте обновления изображения и разрешению.

Тайваньский производитель представил два новых устройства в преддверии выставки CES 2025 — мониторы MPG 272URX QD-OLED и MPG 272QR QD-OLED X50. Эти модели ориентированы на разные категории геймеров. Оба монитора оснащены улучшенными QD-OLED панелями, каждая из которых обладает уникальными характеристиками. Стоит отметить, что технология QD-OLED объединяет квантовые точки и OLED, обеспечивая высокую точность цветопередачи, яркость и контрастность.

MPG 272URX QD-OLED — это 27-дюймовый монитор с разрешением 3840x2160 пикселей, созданный для отображения максимально детализированной картинки. Он поддерживает частоту 240 Гц и время отклика 0,03 мс (GtG). Монитор охватывает 99% цветового пространства DCI-P3 и 133% sRGB.

Монитор HDR MPG 272URX QD-OLED обеспечивает высокую производительность благодаря поддержке VESA DisplayHDR True Black 400 и достигает пиковой яркости в 1000 нит. Устройство оснащено двумя портами HDMI 2.1, разъёмом DisplayPort 2.1 и USB-C с поддержкой мощности до 90 Вт, что делает его универсальным для работы с несколькими устройствами. Встроенная технология OLED Care 2.0 от MSI позволяет снизить риск выгорания экрана, а трёхлетняя гарантия покрывает возможные проблемы, характерные для OLED-панелей. DisplayPort 2.1 обеспечивает пропускную способность 80 Гбит/с.

MPG 272QR QD-OLED X50 имеет впечатляющую частоту 500 Гц и минимальное время отклика 0,03 мс (GtG). Этот 27-дюймовый монитор с разрешением 2560x1440 идеально подходит для киберспортсменов, ценящих скорость и реакцию выше детализации изображения. QD-OLED панель обеспечивает 99% охват цветового пространства DCI-P3 и 139% sRGB, что гарантирует насыщенные и точные цвета.

Монитор обладает сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, что обеспечивает выдающуюся контрастность и глубокие чёрные оттенки. Благодаря сертификации ClearMR 21000, устройство эффективно устраняет размытие, обеспечивая четкую и плавную картинку даже в динамичных сценах. Помимо этого монитор получил технологию OLED Care 2.0 от MSI, которая предотвращает появление остаточных изображений, и поддерживает DisplayPort 2.1 с пропускной способностью 80 Гбит/с.

Оба устройства отличаются эргономичным дизайном, включая возможность регулировки по высоте, наклону, повороту и вращению. Однако, на данный момент компания MSI не предоставила данных о стоимости и сроках выхода этих мониторов на рынок.