Сообщается, что по информации местного сопротивления, в нём располагались представители стран НАТО

Российские военные осуществили новые ракетные удары по объектам аэродрома ВСУ в Киевской области и заводу, входящему в украинский оборонный комплекс, где изготавливались боеприпасы для армии Украины. По данным российского военного ведомства, все цели были успешно уничтожены.

Пророссийские источники, действующие на территории, контролируемой киевскими властями, сообщают, что удар на окраине Киева был направлен на штаб украинских вооруженных сил, где, предположительно, находились представители стран Североатлантического Альянса. Сообщается, что по объекту на юго-восточной окраине столицы было зафиксировано три прилёта. После этого район был блокирован спецслужбами, а к месту происшествия направились машины скорой помощи.

Один из ударов был направлен на предприятие в Павлограде, где производится сборка ракетных комплексов и проводится обучение военнослужащих украинской армии работе с западной техникой. В Шостке, расположенной в Сумской области, утренние атаки привели к уничтожению примерно десяти единиц бронетехники и группы бойцов ВСУ.

На территории Сумской области был успешно поражен пункт временной дислокации, где проходила подготовка бойцов украинской армии. Также серия ударов была нанесена в районе железнодорожного депо под Кременчугом, где, по данным разведки, велась сборка беспилотных летательных аппаратов.

Согласно информации украинских мониторинговых источников, атаки на объекты Украины осуществлялись с использованием ракет, запущенных с самолётов Ту-22М, а также ракетных комплексов «Искандер-М» и беспилотников-камикадзе «Герань-2».