Автомобиль уже прошел сертификацию ОТТС, а выпуск планируется на Липецком заводе «Моторинвест»

В России планируется производство среднеразмерного электрического кроссовера Voyah Free. Как сообщает издание «Китайские автомобили» ссылаясь на обновлённые данные ОТТС, сертификацию прошла версия, которая будет собираться на заводе «Моторинвест» в Липецке — том же заводе, где изготавливаются электромобили и гибридные автомобили под маркой Evolute.

На российском рынке китайский Voyah Free в основном предлагается как гибрид, однако, для локальной сборки получена сертификация для полностью электрической версии. В текущий момент модель Free EV для России оборудована парой электромоторов, обеспечивающих мощность в 490 лошадиных сил и крутящий момент в 750 Нм. Разгон до 100 км/ч у этого кроссовера занимает 4,7 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. Благодаря 106-киловаттной батарее, он способен проехать до 500 километров без подзарядки по стандарту WLTP. Начальная стоимость электрокара в России составляет 4 199 000 рублей.

На данный момент нет точной информации о том, когда начнётся сборка модели Voyah Free в России и как локализация повлияет на цену кроссовера. В Липецке, помимо прочего, производится кроссовер Evolute i-Space, который стал первой гибридной моделью данного российского бренда. Серийное производство i-Space стартовало летом этого года.

Компания «Моторинвест» ранее неоднократно заявляла, что марка Voyah занимает лидирующие позиции на рынке экологичных автомобилей — этот бренд периодически возглавляет продажи премиальных электромобилей и гибридов. По итогам ноября, марка Evolute заняла третье место по востребованности среди российских потребителей электрокаров.