Однако, оно будет на 30% процентов дороже, чем на Тайване. Местным клиентам будет дешевле заказывать чипы с самого острова





Развертывание производства тайваньской компании в Соединенных Штатах начинает приносить первые результаты, поскольку фирма готовится к запуску производства на своём заводе в Аризоне в следующем году. С момента принятия Закона о чипах и до возведения одного из крупнейших зарубежных предприятий TSMC, компания сделала значительные шаги вперёд.

Согласно отчёту корейского издания Yonhap, на фабрике в Аризоне будет использоваться 4-нм процесс TSMC. Однако, ожидается, что затраты на производство будут на 30% выше по сравнению с Тайванем, что важно учитывать для клиентов из Соединённых Штатов.

В отчёте указано, что первоначально завод в Аризоне должен будет обеспечивать 20 000 пластин в месяц, а основными заказчиками станут Apple, Nvidia, AMD и Qualcomm. Упоминается, что завод сосредоточится на производстве 4-нм чипов в рамках первой фазы, в то время как есть планы начать серийное производство 2-нм технологий к 2028 году. Однако, на данный момент планы остаются неопределенными, особенно в контексте споров о передаче технологий между США и Тайванем.

Ещё один любопытный аспект, о котором упоминается, состоит в том, что процесс производства на заводе TSMC в Аризоне, как утверждают источники, обойдётся клиентам значительно дороже, чем поставки из Тайваня. Указывается, что затраты на производство TSMC в Аризоне будут примерно на 30% выше, что связано в первую очередь с дефицитом материалов в США, необходимых для обеспечения стабильности производственных процессов, а также с нехваткой цепочек поставок полупроводников внутри страны.

С учётом того, что главные технологические компании начинают заказывать продукцию у TSMC в Аризоне, им, возможно, придётся существенно повысить свои расходы, что впоследствии может сказаться на стоимости потребительских товаров. TSMC окажет заметное влияние на развитие полупроводниковой отрасли в США и на её эволюцию при администрации Трампа, которая не слишком благосклонно относится к методам работы TSMC в стране.