При этом в компании признают, что Поднебесная является её основным клиентом, и в случае ухудшения отношений она потеряет до 45% от общего дохода

По мнению Кристофа Фуке, китайские производители полупроводников, такие как Huawei и SMIC, существенно отстают от таких корпораций, как Intel, TSMC и Samsung, невзирая на некоторые достижения в технологиях. Отставание, по его мнению, составляет примерно 10-15 лет. Это происходит на фоне увеличивающегося внимания к взаимоотношениям ASML с китайскими клиентами в условиях усиливающейся геополитической напряженности.

Как заявляет Фуке, ключевая проблема заключается в отсутствии у китайских производителей доступа к современным машинам для литографии в экстремальном ультрафиолете (EUV), которые являются решающими для поддержания конкурентоспособности с мировыми лидерами. Системы EUV от ASML, стоимостью около 400 миллионов евро каждая, играют важную роль в производстве современных полупроводников. Для доставки одних только компонентов требуется семь грузовых самолетов.

Голландская компания по производству литографии продемонстрировала хорошие результаты за третий квартал 2024 года, сообщив о чистых продажах в 7,5 миллиарда евро и прибыли в 2,1 миллиарда евро. Тем не менее, новые заказы сократились до 2,6 миллиарда евро, что составляет менее 50% от 5,6 миллиарда евро за предыдущий квартал. Несмотря на это, Китай продолжает оставаться основным рынком для ASML, обеспечивая 47% выручки компании в третьем квартале 2024 года.

Аналитики из UBS предсказывают, что ASML может столкнуться с сокращением своих продаж в Китае почти на 25% в следующем году, при этом под угрозой может оказаться до 45% от общего дохода компании в этом регионе, если будут введены дополнительные ограничения. В то время как Соединённые Штаты оказывают давление на ASML с требованием прекратить поддержку оборудования, уже используемого в Поднебесной, Нидерланды пока не выполнили эти требования.

Чтобы добавить немного контекста, ASML и её партнеры работали над созданием коммерческой экосистемы EUV не менее 20 лет. Даже если Huawei в союзе с другими крупными китайскими фирмами стремятся разработать собственные системы EUV, эксперты считают, что потребуется аналогичное время для формирования похожей экосистемы, возможно, даже с использованием некоторых устаревших технологий, которые уже были разработаны.