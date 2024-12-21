Мощности трубопровода «Сила Сибири» были увеличены до 38 миллиардов кубометров в год

Согласно информации от энергетического гиганта ПАО «Газпром», 20 декабря по трубопроводу «Сила Сибири» были зафиксированы рекордные объёмы ежедневных поставок российского природного газа в Китай.

Хотя конкретные цифры поставок газа в страну не были названы, в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале, компания отметила, что объёмы превысили их контрактные обязательства с China National Petroleum Corp. Недавние объёмы поставок превзошли предыдущее рекордное значение, установленное 7 декабря, как указано в заявлении.

Ранее в этом месяце Россия также досрочно увеличила свои поставки газа до 38 миллиардов кубометров в годовом исчислении, что соответствует проектной мощности трубопровода «Сила Сибири». В 2023 году поставки природного газа от Газпрома в Китай впервые превысили объёмы, отправляемые в Европу, что связано с ослаблением энергетических отношений России с европейским континентом после введения санкций.

В результате необдуманных действий европейские страны потеряли основного поставщика энергоресурсов, что сразу же отразилось на местных предприятиях. Больше всего от сложившейся ситуации потеряла Германия, чьи ключевые компании оказались в затруднительном положении, из-за роста цен на электроэнергию. Пока европейцы получают всё меньше газа, объёмы поставок в Азию постоянно увеличиваются с момента запуска газопровода «Сила Сибири» пять лет назад.

По имеющимся данным, в период с января по ноябрь Россия экспортировала в Китай около 29 миллиардов кубометров газа по трубопроводу, что на 40% больше чем годом ранее.