Ранее сообщалось, что данная модель будет иметь 8192 CUDA-ядра, однако, чип получит лишь 7680 ядер

Недавняя утечка предоставила много информации о предстоящих видеокартах серии GeForce RTX 5000 для ноутбуков от Nvidia. Во-первых, модели GeForce RTX 5090 и RTX 5080 будут иметь по 16 ГБ видеопамяти GDDR7. Следовательно, основное отличие между ними будет заключаться лишь в количестве ядер CUDA. Источник Moore's Law is Dead недавно поделился дополнительными сведениями о предполагаемом графическом процессоре Blackwell для ноутбуков от Nvidia.

Модель GeForce RTX 5080 будет обладать 7680 ядрами CUDA, что лишь немного больше, чем 7424 ядра CUDA в модели GeForce RTX 4080 для ноутбуков. Указывается, что GPU Blackwell может обеспечить рост производительности на 40-60% по сравнению с GeForce RTX 4080. Учитывая небольшое увеличение числа ядер CUDA и аналогичное изменение в производственном процессе с TSMC 4N на TSMC 4NP, такая цифра кажется несколько оптимистичной.

Кроме того, GeForce RTX 5080 будет иметь максимальное значение TDP на уровне 175 Вт, что совпадает с характеристиками его предшественника. Вероятно, эта цифра не изменится в ближайшем будущем из-за ограничений, связанных с теплоотведением. Несмотря на то, что архитектурные улучшения, внедрённые в Blackwell и использование памяти GDDR7, действительно могут привести к значительному приросту производительности, он может оказаться не таким высоким, как ожидается.

Интригующим является то, что данная информация противоречит предыдущему слуху, где утверждалось, что мобильная версия GeForce RTX 5080 будет оснащена 8192 ядрами CUDA. Кроме того, это вряд ли может относиться к GeForce RTX 5090.