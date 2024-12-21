GEEKOM A9 MAX получит Ryzen AI 9 HX 375, GEEKOM IT15 выйдет с Core Ultra 285H, а GEEKOM QS1 оснастят Snapdragon X Elite.

GEEKOM, известный производитель мини-компьютеров, представляет новые конфигурации. В свежем пресс-релизе компания сообщила о намерении выпустить несколько моделей мини-ПК, оснащённых современными процессорами.

Одним из таких устройств станет GEEKOM A9 MAX, который будет базироваться на процессоре Ryzen AI 9 HX 375 с архитектурой Zen 5, ранее не использовавшемся ни в одном другом продукте. В линейке Strix Point у AMD имеется три процессора, и HX 375 является самым продвинутым. Разница между HX 370 и HX 375 заключается лишь в производительности NPU, причем последний превосходит на пять TOP. Все остальные характеристики идентичны.

Вторая модель, GEEKOM IT15, будет работать на еще не выпущенном процессоре Intel Core Ultra 285H, который является флагманом своего семейства и пока не доступен в продаже. Это свидетельствует о том, что Intel готовит к дебюту процессоры Core Ultra 200H на выставке CES, и мы увидим больше устройств, основанных на этих чипах.

Третьим устройством является GEEKOM QS1, который, по всей видимости, станет первым мини-ПК с чипсетом Qualcomm. Он будет работать на Snapdragon X Elite, который представляет собой решение с 12 ядрами, 42 МБ кэш-памяти, графическим процессором Qualcomm Adreno и поддержкой LPDDR5X памяти с частотой 8448 МТ/с.

Мини-ПК гораздо проще транспортировать, чем традиционные настольные компьютеры, и они обычно занимают меньше пространства, чем ноутбуки. Однако, системы аналогичны бюджетным ноутбукам, в которых отсутствует дискретный графический процессор. Тем не менее, процессоры Strix Point и Core Ultra 200S обеспечивают отличную графическую производительность прямо из коробки.